قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه استخدم لغة بذيئة في منشوره على موقع "تروث سوشيال" الذي هدد فيه إيران يوم أحد عيد الفصح "فقط لتوضيح وجهة نظري".

نشر ترامب في ذلك المنشور: "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطة الطاقة، ويوم الجسر، كل ذلك في يوم واحد، في إيران، لن يكون هناك مثيل له، افتحوا المضيق "اللعين"، أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم.. فقط شاهدوا"، ويقصد بالكلمة البذيئة في منشور ترامب "اللعين".

وفي سياق متصل، قال الرئيس دونالد ترامب إن المقترح بشأن وقف إطلاق النار مع إيران ليس جيدا بما فيه الكفاية لكنه خطوة مهمة، مؤكدًا أن الثلاثاء المقبل هو الموعد النهائي.