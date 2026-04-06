قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المقترح بشأن وقف إطلاق النار مع إيران ليس جيدا بما فيه الكفاية لكنه خطوة مهمة، مؤكدًا أن الثلاثاء المقبل هو الموعد النهائي.

وأضاف ترامب، خلال كلمته في البيت الأبيض بمناسبة عيد الفصح اليوم الإثنين، "إلى أنه يمكن لإيران أن تنهي الحرب إذا فعلوا ما يتوجب عليهم والمفاوضون الإيرانيون حاليا أكثر عقلانية".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه استخدم لغة فظة مؤخرا مع إيران لإيصال ما يقصده بشأن الحرب، لافتًا إلى أنه قد تنتهي سريعا للغاية إذا فعل الإيرانيون ما يتعين عليهم فعله.

وأشار ترامب، إلى أن الإيرانيون يرفضون الاستسلام، لكن إذا تمسكوا بموقفهم لن تكون لديهم أي جسور أو محطات كهرباء، مؤكدًا أنه إذا لم تمزق الولايات المتحدة الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعه أوباما لكانت إسرائيل انتهت.

وذكر ترامب، "أنه لو كان لديه خيار لفضل الاستيلاء على النفط الإيراني من أجل الحصول على الكثير من المال".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن هناك أشياء يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بها بها أسوأ من قصف محطات الطاقة والجسور الإيرانية.