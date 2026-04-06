ترامب: لو كان الأمر بيدي لأخذت النفط.. وسأهتم بالشعب الإيراني أيضًا

كتب : محمد جعفر

06:22 م 06/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن الحرب المستمرة مع إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة "تدمر بلادهم" .

وجدد ترامب خلال حديثه في فعالية عيد الفصح التي أقيمت في البيت الأبيض، تهديده باستهداف محطات الطاقة والجسور داخل إيران في حال لم توافق طهران على اتفاق ينهي الحرب ويضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

وقال الرئيس الأمريكي: "إنهم لا يريدون أن يستسلموا، كما يُقال، لكنهم سيفعلون في النهاية، وإذا لم يحدث ذلك، فلن تكون لديهم جسور، ولن تكون لديهم محطات توليد طاقة، ولن يبقى لديهم شيء"، على حد تعبيره.

وأكد ترامب أن الحرب تدور حول هدف رئيسي يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه كان يفضّل السيطرة على النفط الإيراني لو كان القرار بيده.

وأضاف: "لو كان الأمر بيدي، لكنت استوليت على النفط، فهو متاح للجميع ولا يستطيعون فعل شيء حيال ذلك، لكن للأسف، الشعب الأمريكي يريد عودة قواتنا إلى الوطن".

وتابع قائلاً إنه لو اتخذ هذا الخيار لاحتفظ بالنفط وحقق عوائد كبيرة منه، مضيفاً أنه كان سيعمل أيضاً على رعاية الشعب الإيراني.

ترامب: يمكننا القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون غدًا
شئون عربية و دولية

ترامب: يمكننا القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون غدًا

طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
أخبار مصر

طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

دموع الفرح على باب المحكمة.. والدة "طفلة دهشور": الإعدام برد قلبي على بنتي
حوادث وقضايا

دموع الفرح على باب المحكمة.. والدة "طفلة دهشور": الإعدام برد قلبي على بنتي
مجتبى خامنئي يتحدث عن اغتيال قادة إيران.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

مجتبى خامنئي يتحدث عن اغتيال قادة إيران.. ماذا قال؟

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق