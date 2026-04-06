تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن الحرب المستمرة مع إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة "تدمر بلادهم" .

وجدد ترامب خلال حديثه في فعالية عيد الفصح التي أقيمت في البيت الأبيض، تهديده باستهداف محطات الطاقة والجسور داخل إيران في حال لم توافق طهران على اتفاق ينهي الحرب ويضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

وقال الرئيس الأمريكي: "إنهم لا يريدون أن يستسلموا، كما يُقال، لكنهم سيفعلون في النهاية، وإذا لم يحدث ذلك، فلن تكون لديهم جسور، ولن تكون لديهم محطات توليد طاقة، ولن يبقى لديهم شيء"، على حد تعبيره.

وأكد ترامب أن الحرب تدور حول هدف رئيسي يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه كان يفضّل السيطرة على النفط الإيراني لو كان القرار بيده.

وأضاف: "لو كان الأمر بيدي، لكنت استوليت على النفط، فهو متاح للجميع ولا يستطيعون فعل شيء حيال ذلك، لكن للأسف، الشعب الأمريكي يريد عودة قواتنا إلى الوطن".

وتابع قائلاً إنه لو اتخذ هذا الخيار لاحتفظ بالنفط وحقق عوائد كبيرة منه، مضيفاً أنه كان سيعمل أيضاً على رعاية الشعب الإيراني.