ترامب: أرسلنا أسلحة لأشخاص في إيران لكن احتفظوا بها وسنحاسبهم

كتب : عبدالله محمود

06:06 م 06/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإدارة الأمريكية قامت بإرسال أسلحة إلى العديد من الأشخاص داخل إيران من أجل مساعدتهم على الإطاحة بالنظام الإيراني، إلا أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالاحتفاظ بالإسلحة.
وخلال كلمته في البيت الأبيض بمناسبة عيد الفصح، توعد ترامب، أن الولايات المتحدة ستحاسب الأشخاص الذين وصلتهم الأسلحة واحتفظوا بها، قائلا: "وسنحاسبهم على ذلك".
وأعلن الرئيس الأمريكي أنه يرغب في الاستيلاء على النفط الإيراني، قائلا: "لو كان الأمر بيدي لأخذت النفط الإيراني لكن الأمريكيين يريدون أن يعود جنودنا للديار".
وعن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال ترامب، إن القيادة الجديدة التي تتعامل معها الولايات المتحدة في إيران، ليست متطرفة بالدرجة التي كان عليها من سبقوها.
وأوضح ترامب، أن مقترح وقف إطلاق النار مع إيران ليس جيدا بما فيه الكفاية لكنه خطوة مهمة.

