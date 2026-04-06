محافظ بورسعيد يتفقد وحدة محمد مشالي ويوجه بتحسين الخدمات (صور)

كتب : طارق الرفاعي

06:21 م 06/04/2026
    جولة محافظ بورسعيد داخل الوحدة الصحية
    جولة محافظ بورسعيد داخل الوحدة الصحية
    جولة محافظ بورسعيد داخل الوحدة الصحية

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة داخل وحدة طب أسرة الدكتور محمد مشالي بمدينة بورفؤاد، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد الأقسام واطمئنان على انتظام العمل

واطلع المحافظ على جميع أقسام الوحدة، وتحقق من تواجد الأطقم الطبية، مؤكدًا ضرورة تقديم خدمات صحية متميزة والارتقاء بجودة الرعاية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

الاستماع لشكاوى المواطنين وتحسين الخدمات

حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى المواطنين ومطالبهم، موجهًا بسرعة الاستجابة لها. وأكد على ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، بالإضافة إلى تشغيل الأسانسير لتسهيل الحركة على المرضى، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

إلغاء قوائم الانتظار وتسريع تقديم الخدمة

شدد المحافظ على الالتزام بمواعيد الكشف الطبي وعدم تأخير تقديم الخدمة، مع العمل على إلغاء قوائم انتظار المرضى نهائيًا لضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية بسرعة.
وأكد المحافظ على التعامل الفوري مع الحالات الطارئة لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة لأبناء المحافظة.

