قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكره على مساهمة إسرائيل في عملية إنقاذ الطيارين الأمريكيين من داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح نتنياهو في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن ترامب يرى في إسرائيل حليفا قويا يقاتل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنهم يواصلون سحق النظام الإيراني.

وأكد نتنياهو، أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر مصنع البتروكيماويات الأكبر في إيران، موضحا أن تل أبيب نقوم بتدمير ممنهج لماكينة المال التابعة للحرس الثوري عن طريق تدمير المصانع وقتل القيادات في إيران.

وأشار نتنياهو، إلى أن إسرائيل أصبحت أقوى من أي وقت مضى، بينما أصبح نظام إيران أضعف من أي وقت مضى.