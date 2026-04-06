نتنياهو: ترامب شكرني على مساهمة إسرائيل في إنقاذ الطيارين

كتب : عبدالله محمود

06:20 م 06/04/2026

بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكره على مساهمة إسرائيل في عملية إنقاذ الطيارين الأمريكيين من داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح نتنياهو في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن ترامب يرى في إسرائيل حليفا قويا يقاتل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنهم يواصلون سحق النظام الإيراني.

وأكد نتنياهو، أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر مصنع البتروكيماويات الأكبر في إيران، موضحا أن تل أبيب نقوم بتدمير ممنهج لماكينة المال التابعة للحرس الثوري عن طريق تدمير المصانع وقتل القيادات في إيران.

وأشار نتنياهو، إلى أن إسرائيل أصبحت أقوى من أي وقت مضى، بينما أصبح نظام إيران أضعف من أي وقت مضى.

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن" عين أمريكا في حرب إيران؟
ترامب: يمكننا القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون غدًا
"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
