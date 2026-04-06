نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق القدس

كتب : مصطفى الشاعر

01:51 م 06/04/2026 تعديل في 02:00 م

بنيامين نتنياهو

خرج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات نارية، ليعلن عن نجاح استخباري وعسكري كبير باستهداف قيادات الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا استئصال "ذراع مركزية" أخرى في نظام طهران.

ضربة في قلب المخابرات الإيرانية

أكد نتنياهو، في تصريحاته، اليوم الإثنين، أن قواته تمكنت من اغتيال رئيس المخابرات في الحرس الثوري الإيراني، واصفا إياه بأنه أحد المحركين الرئيسيين لشبكة "الإرهاب" الإيرانية في المنطقة، ومشددا على أن هذه الضربة تُمثّل "شللا" لعمليات التجسس والتخطيط المُعادية لإسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، في نبأ عاجل.

سقوط قائد "الفصيل 840"

وفي السياق ذاته، كشف رئيس حكومة الاحتلال، عن تصفية قائد الفصيل 840 في فيلق القدس، المسؤول المباشر عن تدبير وهندسة الهجمات التي استهدفت الإسرائيليين في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح نتنياهو، أن هذا الاغتيال يأتي ضمن استراتيجية ملاحقة "رؤوس الأفعى" أينما وجدوا، لضمان أمن إسرائيل ومواطنيها في الداخل والخارج.

من ناحية أخرى، شهدت منطقة تل أبيب الكبرى الإسرائيلية، قبل قليل، حالة من الذعر غير المسبوق إثر تعرّضها لقصف إيراني مكثف بموجة من "الصواريخ العنقودية"، مما أدى إلى سقوط ذخائر متشظية في عدة مواقع استراتيجية بوسط إسرائيل.

