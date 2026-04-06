أبوظبي للإعلام: إصابة شخص جراء شظايا إثر عملية اعتراض

أعلن مكتب أبوظبي للإعلام، اليوم الاثنين، أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة "نظم رنين" في مدينة أبوظبي الصناعية "مصفح– إيكاد" إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.

وأضاف المكتب، أن الحادث أسفر عن تعرُّض شخص من الجنسية الغانية إلى إصابة متوسطة.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات دو بالإمارة بطائرة مسيرة قادمة من إيران ولم يتم تسجيل أية إصابات.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت وزارة الدفاع، أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة، وفقا لسكاي نيوز.