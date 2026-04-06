إعلان

أبوظبي للإعلام: إصابة شخص جراء شظايا إثر عملية اعتراض

كتب : مصراوي

08:02 ص 06/04/2026

اعتراض صاروخ - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن مكتب أبوظبي للإعلام، اليوم الاثنين، أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة "نظم رنين" في مدينة أبوظبي الصناعية "مصفح– إيكاد" إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.

وأضاف المكتب، أن الحادث أسفر عن تعرُّض شخص من الجنسية الغانية إلى إصابة متوسطة.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات دو بالإمارة بطائرة مسيرة قادمة من إيران ولم يتم تسجيل أية إصابات.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت وزارة الدفاع، أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان
أخبار المحافظات

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان

الإسكان تستعد لطرح شقق بإيجار شهري للفئات غير القادرة
أخبار العقارات

الإسكان تستعد لطرح شقق بإيجار شهري للفئات غير القادرة
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
أخبار المحافظات

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق