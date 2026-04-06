انطلق أمس الأحد 5 أبريل 2026، جولة أوبريت "الليلة الكبيرة" بمحافظة أسيوط، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع لقطاع المسرح.

ويستضيف مسرح قصر ثقافة أسيوط العرض الرئيسي للأوبريت، الذي تقدمه فرقة المواجهة والتجوال، ليواصل رحلته في نشر الفنون الراقية والوصول بها إلى مختلف شرائح المجتمع، تأكيدًا على دور الثقافة في بناء الوعي وتعزيز الانتماء.

وقال محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع مسرح المواجهة والتجوال: "تستمر جولة الأوبريت لمدة خمسة أيام، حيث انطلقت أولى العروض، أمس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بكلية اللغة العربية للبنين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، ثم يُعرض مساء اليوم الإثنين 6 أبريل على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ويواصل جولته الثلاثاء 7 أبريل بجامعة أسيوط، فيما تتواصل العروض خلال يومي 8 و9 أبريل بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسيوط، بما يضمن وصول الفنون إلى أكبر عدد من المواطنين".

وتابع: "يصاحب العروض برنامج متنوع من الفعاليات الفنية والثقافية، يشمل عروض فرقة أسيوط للفنون الشعبية، ومعرضًا للفنون التشكيلية، ومعرضًا للكتاب، ومعرضًا للحرف اليدوية، إلى جانب توزيع مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة مجانًا للجمهور، دعمًا لنشر المعرفة وتعزيز التذوق الفني".

ويأتي عرض "الليلة الكبيرة" ضمن مشروع «المواجهة والتجوال»، الذي يُعد ثمرة تعاون بين وزارة الثقافة وعدد من وزارات الدولة، من بينها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تقديم فن راقٍ يصل إلى كل قلب في مصر، ويسهم في ترسيخ القيم الإيجابية والوعي المجتمعي.