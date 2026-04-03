أفادت وسائل إعلام عبرية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، بـ "ارتفاع عدد المصابين" إثر سقوط صواريخ إيرانية استهدفت مدينة حيفا إلى 6 أشخاص على الأقل، في حصيلة أولية قابلة للزيادة مع استمرار عمليات الإحصاء والتدقيق الميداني.

دوي الصافرات في الشمال

بالتزامن مع ذلك، أعلنت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" عن تفعيل صفارات الإنذار بشكل متواصل في "كريات شمونة" ومحيطها، جراء رصد عمليات إطلاق صواريخ مكثفة من جهات عدة، مما دفع المستوطنين للهروب إلى الملاجئ.







استمرار تصاعد أعمدة الدخان في حيفا جراء القصف الإيراني الأخير وسقوط شظايا صاروخية. pic.twitter.com/NOopSpzwBz — Hala Arabia TV (@HalaArabiaTV) April 3, 2026



اتساع رقعة الاستهداف

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المناطق الشمالية "حالة استنفار قصوى"، حيث تدوي صافرات الإنذار في عدة بلدات حدودية، وسط تقارير عن وقوع "أضرار مادية" في مواقع متفرقة جراء الرشقات الصاروخية الأخيرة التي طالت العمق الإسرائيلي.