قتيلان ومفقودان تحت الأنقاض في حيفا بعد هجوم إيراني

كتب : مصراوي

07:57 ص 06/04/2026

سقوط صاروخ إيراني في حيفا

وكالات

أعلنت فرق الإنقاذ في إسرائيل انتشال جثتين من تحت الأنقاض، في موقع سقوط صاروخ بالستي إيراني بمدينة حيفا شمالي البلاد.

أضافت أن عمليات الإنقاذ المستمرة منذ ساعات، لا تزال جارية للوصول إلى شخصين آخرين محاصرين أو مفقودين.

كانت إيران أطلقت في وقت سابق، موجة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل، وأصابت مبنى سكنيا في حيفا.

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية وقوع عدد من الإصابات، فضلا عن فقدان 4 أشخاص تحت الأنقاض.

وخلال الساعات الأولى من صباح الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها.

وأطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار بمئات المواقع في حيفا والجليل الأعلى ومناطق أخرى من شمال البلاد، وفقا لسكاي نيوز.

