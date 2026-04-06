هجمات أمريكية إسرائيلية على محطة غاز ومنطقة سكنية في طهران



وكالات

أعلن المتحدث باسم منظمة الإطفاء في العاصمة الإيرانية طهران، أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجمات على محطة تخفيض ضغط الغاز ومنطقة سكنية في المدينة.

قال المتحدث، إنه في الهجوم الأول، أُصيبت محطة تخفيض ضغط الغاز في إحدى المناطق المركزية بطهران بقذائف العدو، مما أدى إلى تسرب شديد للغاز في الموقع.

وأضاف أنه ولحسن الحظ، لم يتسبب هذا الهجوم في نشوب حريق. وخلال أقل من نصف ساعة، تمت السيطرة على تسرب الغاز بالكامل.

وأشار إلى أنه تم تدمير منزل سكني بالكامل نتيجة إصابته بقذائف العدو في منطقة جنوب شرق طهران.

وتابع: "تم انتشال 7 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض حتى الآن، وللأسف استشهد 3 أشخاص في هذا الهجوم".

كما أعلن قسم الإسعاف في طهران استشهاد مدنيين بينهم أطفال إثر الهجمات التي شنتها قوى العدو الأمريكية الصهيونية الليلة الماضية على محافظة طهران.

وأضاف: "في هذه الهجمات، استشهدت أربع فتيات وولدان دون سن العاشرة، أطفال كانوا ضحايا لعنف لا صلة لهم به"، وفقا لروسيا اليوم.