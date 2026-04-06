فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة سوهاج حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وسيارتي نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة سيدة بجروح خطيرة، بعد ارتفاع الحصيلة النهائية للحادث مقارنة بالبلاغ الأولي الذي أشار إلى 3 وفيات ومصابين.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة سوهاج بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من الفحص وقوع تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم "هـ. ر. أ. 4834" مع سيارتي نقل ثقيل تحملان لوحات رقم "ت. ب. د. 7831" و"ر. ع. د. 6251"، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا.

أسفر الحادث عن مصرع كلا من: "ممدوح محمد أحمد أبوزيد، 30 عاما، وصباح محمد الصغير 60 عاما، دينا أحمد رأفت محمد، 27 عاما، دينا أحمد عوض القديم، 15 عاما، محمد ممدوح رضيع، 6 أشهر.

كما أسفر الحادث عن إصابة "كريمة عوض قبيصي محمود"، 24 سنة، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ5 سيارات لنقل الضحايا والمصابة إلى المستشفى، كما شاركت سيارتا إطفاء من قوات الحماية المدنية لتأمين موقع الحادث ومنع اشتعال المركبات، فيما قامت إدارة المرور برفع آثار التصادم وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقف جزئي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.