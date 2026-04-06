سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا في التداولات المبكرة، اليوم الإثنين، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.86% ليصل إلى 113.62 دولارا للبرميل، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفع خام برنت عند افتتاح التداولات هذا الأسبوع بنسبة 1.16% ليصل إلى 110.30 دولارا للبرميل.

والأحد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده لإيران، متوعدا بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة الثلاثاء إذا رفضت فتح مضيق هرمز.

كتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة ويوم الجسور، معا في حزمة واحدة، في إيران لن يكون هناك شيء مشابه له".

وفي وقت لاحق، بدا الرئيس الأمريكي وكأنه يمدد المهلة الممنوحة لإيران، إذ نشر رسالة مقتضبة جاء فيها: "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي"، بعدما أبدى أيضا اعتقاده في حديث مع مراسل قناة "فوكس نيوز"، أن هناك فرصة جيدة للتوصل الى اتفاق مع إيران الإثنين.

ومنذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما الأول على إيران في 28 فبراير الماضي، أغرقت الحرب الشرق الأوسط في صراع مفتوح، وقلبت الاقتصاد العالمي رأسا على عقب.

وأغلقت إيران مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط والغاز في العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة بشكل كبير، وفقا لسكاي نيوز.