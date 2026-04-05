إعلان

"المطار مالوش صاحب؟".. أديب يهاجم الإضاءة المفرطة بصورة لوزير الشباب

كتب : حسن مرسي

11:47 م 05/04/2026

الإعلامي عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي عمرو أديب إن صورة استقبال وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل للاعبة البينج بونج هنا جودة أظهرت إضاءة مفرطة وزائدة عن الحاجة، مشيرا إلى وجود نجفتين وخمس أباجورات وإضاءة كاملة للسقف في قاعة الاستقبال.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن كمية النور المنورة في القاعة التي تضم أربعة أشخاص فقط تشبه "فرح العمدة" و"فرح كبير"، متسائلا عن سبب كل هذه الإضاءة التي وصفها بالتنوير غير المسبوق.

وتابع أديب: "بلغوني إن لقطة وزير الرياضة كانت في المطار وليس مكتب وزير الرياضة، طب هو المطار ملوش صاحب، لو عايز ترشد لازم ترشد بجد، ليه ده كله؟.. الاستقبال كان الصبح طب افتحوا الشيش.

وأضاف الإعلامي، أن الوزير قام بعمل رائع مع البطلة التي أدت أداء مرعبا أمام لاعبة صينية، لكن المنظر استفزه، داعيا إلى معرفة حجم ديون وزارة الشباب والرياضة لوزارة الكهرباء.

وأشار إلى أن هناك مباني حكومية بالليل منورة من الخارج دون داع، مستشهدا بمقولة "إذا أردت أن تطاع فكن أنت النموذج"، مطالبا رئيس الوزراء بإصدار مرسوم عام لجميع الوزارات بترشيد الإضاءة.

وشدد عمرو أديب على أن مصر ليست أعظم من بريطانيا أو أمريكا أو دول الخليج التي تمتلك إمكانيات طاقة هائلة لكنها تلتزم بالترشيد، مؤكدا أن المواطن لن يستجيب لنداءات الترشيد طالما رأى هذا المشهد في مؤسسات الدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

