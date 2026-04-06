نشرة التوك شو| أزمة إضاءة المطار.. وانخفاض أسعار الطماطم قريبا

تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، إذ يرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

"المطار مالوش صاحب؟".. أديب يهاجم الإضاءة المفرطة بصورة لوزير الشباب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن صورة استقبال وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل للاعبة البينج بونج هنا جودة أظهرت إضاءة مفرطة وزائدة عن الحاجة، مشيرا إلى وجود نجفتين وخمس أباجورات وإضاءة كاملة للسقف في قاعة الاستقبال.

تامر أمين: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.. والمصريون لا حديث لهم إلا عن "شنطة عصام"

قال الإعلامي تامر أمين، إن العالم يعيش أحداثًا ساخنة وصلت إلى حد توقع بعض المحللين لحرب عالمية ثالثة، بينما انشغل المصريون خلال 48 ساعة بقصة "شنطة عصام".

وأوضح أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن القصة بدأت بفيديو لسيدة تشكو فقدان حقيبة ابنها عصام بعد عودته من المدرسة، وقدمت بلاغًا لوزير التربية والتعليم وقسم الشرطة، لتتحول الواقعة البسيطة إلى قضية رأي عام.

متحدث الزراعة: 2500 جنيه لأردب القمح وانخفاض أسعار الطماطم قريبا

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر تستعد لاستقبال "موسم الخير" مع قرب انطلاق حصاد القمح.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة٦"، أن الوزارة تعمل جاهدة على دعم الفلاحين عبر توفير تقاوي حديثة ذات إنتاجية عالية، مع التوسع في استخدام الميكنة المتطورة لتقليل الفاقد، بالإضافة إلى نشر نقاط تجميع قريبة من المزارعين لتسهيل عمليات التوريد،

خبير طاقة يحذر: شواحن الهواتف "المنسية" تلتهم 5% من كهرباء المنزل

قال الدكتور خالد الفرا، خبير الطاقة والتنمية المستدامة، إن ترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية بات ضرورة ملحة وخطوة أساسية لخفض قيمة الفاتورة، لافتاً إلى أن تصحيح بعض السلوكيات اليومية البسيطة يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً في معدلات الاستهلاك النهائية.

خبير عسكري يوضح تفاصيل تكتيكات تحديد مواقع الطيارين الأمريكيين في إيران

أكد العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن هناك تطورات لافتة في مشهد العمليات الجوية المرتبطة بالتصعيد في إيران، مع اعتماد تكتيكات متقدمة لتحديد مواقع الطيارين وإرسال إشارات استدلالية تساعد في البحث والإنقاذ حتى في حال فقدان الوعي.