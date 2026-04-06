تقدمت جامعة القاهرة بخالص التهنئة إلى أساتذتها الذين تم اختيارهم ضمن التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة لعام 2026، في تقدير يعكس مكانتهم العلمية الرفيعة وخبراتهم الأكاديمية والبحثية المتميزة، ويؤكد الدور الريادي الذي تضطلع به الجامعة في دعم الحياة الثقافية والفكرية في مصر.

ويُعد انضمام 28 أستاذًا من جامعة القاهرة إلى لجان المجلس الأعلى للثقافة تتويجًا لإسهاماتهم العلمية والفكرية في مختلف مجالات المعرفة، كما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها كوادر الجامعة لدى المؤسسات الوطنية، وقدرتها على الإسهام الفاعل في صياغة السياسات الثقافية وتعزيز الحراك الإبداعي والفكري.

ويجسد هذا التمثيل الواسع امتدادًا للدور التاريخي لجامعة القاهرة باعتبارها منارة للفكر ومؤسسة رائدة في صناعة الوعي، حيث تواصل دعمها لقضايا الثقافة والإبداع، وترسيخ قيم الهوية والانتماء، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي مستنير وتعزيز مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا.

وقد ضم التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة عددًا من أساتذة جامعة القاهرة في مختلف التخصصات، حيث شملت لجنة الفنون الشعبية والتراث غير المادي الدكتور خطري عرابي أبو ليفة أحمد، كما ضمت لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية كلًا من الدكتور تامر محمد فايز مصطفى والدكتور محمود أحمد عبد الغفار عبد الفتاح، وشارك في لجنة الترجمة الدكتور خالد محمد توفيق حسن، فيما تم اختيار الدكتور أحمد محمد أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم لعضوية لجنة الشعر، وانضم الدكتور سامي سليمان أحمد محمد إلى لجنة السرد الروائي والقصصي.

كما ضمت لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور محمد مصطفى كمال مقررًا، وعضوية كل من الدكتور إبراهيم سيف عبد الحميد منشاوي، والدكتورة أمنية أمين حلمي، والدكتورة حنان حسين نظير، والدكتورة دينا أسامة السيد، والدكتورة سارة محمد أمين، والدكتورة عالية محمد المهدي، بينما شملت لجنة الإعلام الدكتور أشرف جلال حسن محمد بيومي، وضمت لجنة التاريخ والآثار الدكتور طارق سيد توفيق أحمد مقررًا، إلى جانب الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار، والدكتورة أماني طلعت إبراهيم، والدكتورة سارة العزب حسين، والدكتور أحمد الشربيني.

وفي لجنة الجغرافيا والبيئة تم اختيار الدكتور عاطف عدلي فهمي، كما ضمت لجنة الكتاب والنشر كلًا من الدكتور خالد أبو الليل، والدكتورة وفاء صادق أمين، والدكتور عبد الله حسين متولي، بينما شملت لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس كلًا من الدكتورة رحاب محمد عبد الدايم، والدكتورة غادة محمد محمود، والدكتورة نيرة محمد محمد علوان، كما ضمت لجنة العلوم القانونية (حقوق الإنسان والملكية الفكرية والمواطنة) كلًا من الدكتور هشام عزمي، والدكتور حسن حسين حسن البراوي.

