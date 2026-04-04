الشرطة الهولندية تحقق في انفجار استهدف مركزًا مؤيدًا لإسرائيل قرب أمستردام

كتب : وكالات

12:51 م 04/04/2026

تجري الشرطة في هولندا تحقيقًا في انفجار وقع خلال الليل في مدينة نايكيرك، القريبة من أمستردام، بعدما أعلنت منظمة مؤيدة لإسرائيل أن مقرها كان الهدف من الهجوم.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار لم يسفر سوى عن أضرار مادية محدودة، دون تسجيل أي إصابات أو توقيف مشتبه بهم حتى الآن، وفق ما نشرته عبر منصة "إكس".

من جانبها، قالت جماعة "مسيحيون من أجل إسرائيل" إن مركزها في نايكيرك كان المستهدف، معتبرة أن الحادث يأتي ضمن ما وصفته بـ"نمط مقلق" من الهجمات التي طالت مواقع يهودية ومؤيدة لإسرائيل في كل من هولندا وبلجيكا.

ولم تتضح بعد صلة هذا الحادث بالتوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب مع إيران، إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد حذرت الشهر الماضي من تصاعد ما وصفته بـ"موجة معاداة السامية" في هولندا، عقب انفجار استهدف مدرسة يهودية في أمستردام.

وفي أعقاب تلك الحوادث، أعلنت سلطات أمستردام تشديد الإجراءات الأمنية، خاصة بعد وقائع مشابهة شهدتها مدن مثل روتردام في هولندا، ولييج في بلجيكا المجاورة.

