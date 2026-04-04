تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

كتب : وكالات

11:09 ص 04/04/2026

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن دبلوماسيين، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المتوقع أن يؤجل التصويت على مشروع قرار بحريني يتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز إلى الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد جديد.

وكان من المقرر أن يُطرح المشروع للتصويت في وقت سابق، قبل أن يتم تأجيله إلى يوم الجمعة، إلا أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن التصويت قد تأجل مرة أخرى إلى موعد لاحق.

ولم تصدر بعثة البحرين لدى الأمم المتحدة تعليقًا فوريًا بشأن أسباب هذا التأجيل، بحسب الوكالة.

ويقضي مشروع القرار، في حال اعتماده، بمنح الدول صلاحية استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، كما يسمح بتنفيذ عمليات بحرية داخل الممر الحيوي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار إغلاق المضيق فعليًا منذ اندلاع الحرب، ما تسبب في اضطرابات واسعة في حركة الشحن وأسواق الطاقة.

وبحسب التقارير، واجه المشروع معارضة من عدد من الدول، من بينها الصين وروسيا، إلى جانب أطراف أخرى.

وفي هذا السياق، حذر المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ من أن تمرير مثل هذا القرار قد يضفي شرعية على استخدام القوة بشكل غير منضبط، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد إضافي وتداعيات خطيرة على الوضع الدولي.

