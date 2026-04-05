استنفار في إسرائيل.. "طرد مشبوه" يُثير الرعب بمطار بن جوريون

كتب : مصطفى الشاعر

12:04 م 05/04/2026

مطار بن جوريون الإسرائيلي

سادت حالة من الاستنفار الأمني والطبي في مطار "بن جوريون" الدولي الإسرائيلي، اليوم الأحد، عقب انبعاث أدخنة سوداء كثيفة من "طرد مشبوه" وصل ضمن شحنة قادمة من الخارج، مما أدى إلى إخلاء فوري للعاملين في المنطقة.


استدعاء وحدات "المواد الخطرة"


أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن فرق الإطفاء والإنقاذ، مدعومة بوحدة متخصصة في التعامل مع "المواد الخطرة"، هرعت إلى موقع الحادث للتعامل مع الطرد الذي أثار مخاوف من احتواءه على مواد سامة أو كيميائية.


إخلاء المنطقة والسيطرة على الموقف


تم إجلاء جميع العمال والموظفين من محيط الواقعة منعا للتعرّض لأي أبخرة قد تكون ضارة، في حين أكدت سلطة المطارات أن الوضع "تحت السيطرة الكاملة" ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية حتى اللحظة، مع استمرار الفحوصات لتحديد طبيعة المادة المنبعثة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

