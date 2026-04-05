وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 96,971 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

الحملات المرورية مستمرة على كل الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية

كما تم فحص عدد 1.267 سائقًا، تبين إيجابية 50 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 544 مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات أمن ومتانة المركبات، بالإضافة إلى فحص 156 سائقًا، تبين إيجابية 6 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة.

ضبط مخالفات الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي

كما تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 16 حكمًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفة قوانين المرور، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الانضباط والسلامة على الطرق.