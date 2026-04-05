الداخلية: ضبط 96 ألف مخالفة مرورية و56 متعاطيًا للمواد المخدرة في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:35 م 05/04/2026 تعديل في 12:47 م

وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 96,971 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص عدد 1.267 سائقًا، تبين إيجابية 50 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 544 مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات أمن ومتانة المركبات، بالإضافة إلى فحص 156 سائقًا، تبين إيجابية 6 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة.

كما تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 16 حكمًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفة قوانين المرور، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الانضباط والسلامة على الطرق.

