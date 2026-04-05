إيران: عملية الجيش الأمريكي المزعومة لإنقاذ الطيار الثاني انتهت بفشل تام

كتب : محمد جعفر

12:45 م 05/04/2026

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية نقلاً عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، أن القوات المسلحة الإيرانية نجحت في تدمير طائرتين عسكريتين من طراز C130 ومروحيتين من طراز بلاك هوك تابعتين للجيش الأمريكي.

وقال المتحدث في بيان رسمي إن العملية الأمريكية المزعومة لإنقاذ طيار طائرة أُسقطت جنوب أصفهان "انتهت بفشل تام" نتيجة التدخل الفوري للقوات المسلحة الإيرانية، وأضاف البيان أن تقييم الخبراء الميدانيين أظهر أن تدمير الطائرات جاء نتيجة "تحقق الوعد الإلهي ونصر القوات المسلحة"، مشيراً إلى أن العملية زادت من سلسلة الإخفاقات الأمريكية في المنطقة.

وأوضح البيان أن الجيش الأمريكي "لا يُعتبر قوة مهيمنة أمام إرادة القوات المسلحة الإيرانية"، وأن القيادة الأمريكية تحاول في الوقت الحالي مواجهة نتائج هذا الفشل عبر ما وصفه البيان بمحاولات دعائية ونفسية، دون تغيير حقيقة التفوق الإيراني على الأرض.

