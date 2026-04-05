كاتب إماراتي: أي مشروع عربي يتجاوز مصر يفقد أهم شروط نجاحه

كتب : وكالات

12:18 م 05/04/2026

الكاتب حسن إبراهيم النعيمي

أكد الباحث والكاتب الإماراتي في الشؤون الأمنية، حسن إبراهيم النعيمي، إن مصر تبقى عنصراً حاسماً في أي معادلة عربية، لما تمثله من عمق بشري واستراتيجي وخبرة تاريخية وموقع جغرافي حيوي.

وأوضح "النعيمي" في مقال نشرته صحيفة الخليج الإماراتية، أن "أي مشروع عربي يتجاوز مصر أو يقلل من دورها، يفتقد أحد أهم شروط النجاح".

وقال: "في خضم الضجيج الإعلامي الذي يطغى على المشهد العربي، تتشكل أحياناً صور مشوشة لا تعكس الواقع بقدر ما تعكس انطباعات متسرعة أو حسابات ضيقة، ولعل من أبرز هذه الصور تلك التي تقلل من مكانة مصر أو تحاول تصويرها خارج معادلة الفعل العربي، في تجاهل واضح لحقيقتها كركيزة تاريخية ومحورية في منظومة الأمن القومي العربي".

واعتبر أن "التباينات (في المواقف) تظل في إطار قابل للاحتواء، إذ لا يمكن لتلك التباينات والتشويش أن تؤثر في علاقة مصر التاريخية الراسخة مع دول الخليج ودولة الإمارات على وجه الخصوص والتي تمثل الأساس الحقيقي والإستراتيجي للأمن القومي العربي، خصوصاً في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة على الدوام والتهديدات المستمرة لدولها، وإدراك دول الخليج لطبيعة المرحلة وخطورتها، واعتمادها نهجًا عقلانيًا يتسم بالحكمة وضبط النفس، بعيداً عن الانفعال وردود الأفعال".

ودعا الباحث الإماراتية إلى "تأسيس مجلس الأمن القومي العربي"، مضيفًا: "يتكون في البداية من دول الخليج ومصر والأردن والمغرب كإطار مؤسسي حديث، لا يقوم على الطابع البروتوكولي، بل على هيكل تنفيذي فعّال، يضمن تحويل الرؤية إلى سياسات قابلة للتطبيق"، موجهًا انتقادًا إلى جامعة الدول العربية التي في رأيه "عاجزة عن مواكبة التحولات".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
حوادث وقضايا

طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
أخبار المحافظات

150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب
حوادث وقضايا

"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق