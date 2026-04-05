بينهم أمريكا وإيران.. وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة مع نظرائه من 10 دول

كتب : وكالات

10:59 ص 05/04/2026 تعديل في 11:02 ص

الدكتور بدر عبدالعاطي

أجرت الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحركات دبلوماسية واسعة النطاق، لخفض التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتلقي رد طهران على المقترح الأمريكي.


وكشفت وزارة الخارجية، أن الوزير بدر عبد العاطي أجرى سلسلة اتصالات مكثفة شملت المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالإضافة إلى وزراء خارجية "السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عمان، تركيا، وباكستان"، فضلا عن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي.


تناولت المباحثات تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل التهدئة في ظل "منعطف دقيق" يشهده الإقليم.


وحذّر عبد العاطي من أن استمرار التصعيد الراهن ينبئ بالانزلاق إلى "انفجار غير مسبوق في المنطقة"، ستكون له تداعيات اقتصادية وجيوسياسية وخيمة، مشددا على ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية.


وجدد الوزير المصري إدانة القاهرة الكاملة للهجمات التي طالت "دول الخليج والأردن والعراق"، مؤكدا رفض مصر القاطع للمساس بأمن وسيادة الدول العربية أو استهداف منشآتها المدنية وبنيتها التحتية، وهو ما يمثل "خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي".


واتفق عبد العاطي مع نظرائه على تكثيف المساعي الدبلوماسية خلال "الفترة القليلة القادمة" لتجنب العواقب الوخيمة للأزمة على أمن الغذاء والطاقة، مؤكدا استمرار التنسيق المشترك لضمان السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

