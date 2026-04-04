بعد إثارة دينا دياب الجدل.. نجمات ارتدين بدلة الرقص بأعمال فنية

شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"

تصدرت الفنانة دينا دياب محرك البحث خلال الأيام الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لها مرتدية بدلة رقص في كواليس أحد العروض الخاصة باستوديو سمارة أعادت من خلاله إحياء الرقص والتراث السينمائي.

دينا دياب لم تكن الأولى بين الفنانات اللاتي ارتدين "بدلة رقص"، فمن أبرز الفنانات اللاتي ارتدين بدلة الرقص أيضا الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة سمية الخشاب، الفنانة مي عز الدين، الفنانة نيكول سابا، الفنانة نادية مصطفى.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجمات ظهرن ببدل رقص في أعمال فنية في السطور التالية:

نبيلة عبيد

هي الأشهر بين الفنانات اللاتي ارتدين بدلة رقص، ورقصت على موسيقى أعدت خصيصا لها، ضمن أحداث فيلمها الشهير "الراقصة والسياسي" كما قدمت فيلم "الراقصة والطبال".

ميرفت أمين

ارتدت الفنانة ميرفت أمين بدلة رقص ضمن أحداث فيلم "عودة أخطر رجل في العالم" مع النجم فؤاد المهندس.

سعاد حسني

ضمن أحداث فيلم "خلي بالك من زوزو" ارتدت الفنانة سعاد حسني بدل رقص، وجسد شخصية "زوزو" ابنة شارع محمد علي التي تخفي عملها كراقصة عن أصدقائها بالجامعة.

هند رستم

جسدت الفنانة الراحلة هند رستم دور الراقصة في أكثر من عمل فني، وارتدت بدلة الرقص في الكثير من أعمالها، أبرزها: "رد قلبي، صراع في النيل، شفيقة ومتولي، إنت حبيبي" وغيرها.

سمية الخشاب

ارتدت الفنانة سمية الخشاب بدلة الرقص ضمن أحداث فيلم "حين ميسرة"، حيث جسدت دور فتاة تضطرها الظروف للتخلي عن ابنها وتعمل كراقصة بأحد الملاهي الليلية.

سهير رمزي

الفنانة سهير رمزي جسدت شخصية راقصة ضمن أحداث فيلم "ليال" الذي عرض عام 1982، وظهرت ترتدي بدلة رقص في أكثر من مشهد.

نيكول سابا

ضمن أحداث الفيلم الكوميدي "قصة الحي الشعبي" جسدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا دور راقصة شعبية.

ليلى علوي

في فيلم "يا مهلبية يا" الذي عرض عام 1991، جسدت ليلى علوي شخصية راقصة وظهرت تضع "الشموع" على رأسها.

نادية لطفي

الفنانة نادية لطفي جسدت شخصية راقصة وارتدت بدلة الرقص في عملين هما: "أبي فوق الشجرة" وفيلم "قصر الشوق".

مي عز الدين

ضمن أحداث فيلم "أيظن" قدمت مي عز الدين دور راقصة شعبية، وأثارت وقتها جدلا كبيرا.



أسماء جلال

أثارت الفنانة أسماء جلال الجدل عندما ارتدت بدلة رقص بأحداث فيلم السلم والتعبان لعب عيال، إذ ظهرت في المشهد مرتدية بدلة رقص مع زوجها في محاولة لكسر الكتابة والملل.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يمر احدهما بازمه منتصف العمر ليمرا سويا بالعديد من المواقف التي تختبر علاقتهما

شارك ببطولة الفيلم كل من عمرو يوسف حاتم صلاح تأليف وإخراج طارق العريان

مي عمر إش إش

جسدت الفنانة مي عمر، شخصية راقصه بأحداث المسلسل وهو ما توجب عليها ارتداء ملابس راقصة نظرا لطبيعة الدور

وشارك ببطولة المسلسل مجموعه من نجوم الدراما التلفزيونية هم ماجد المصري انتصار هاله صدقي تأليف وإخراج محمد سامي

اقرأ أيضا:

بالصور| نجوم الفن يشاركون في الحفل السنوي للتوعية بـ التوحد تحت شعار "في ضهرك"

تركي آل الشيخ يعلن عن نزالات على ألقاب عالمية ضمن عرض Glory in Giza



