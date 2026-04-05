أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بنشوب حريق في أحد مستودعات شركة "بابكو إنرجيز" وعدد من الوحدات التشغيلية لشركة "الخليج لصناعة البتروكيماويات"، وذلك إثر هجوم بطائرات مسيّرة.



تفاصيل الهجوم والخسائر



أوضحت الوكالة، اليوم الأحد، أن الحريق اندلع في أعقاب الاستهداف المباشر للمنشآت الحيوية، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي "خسائر بشرية" أو إصابات حتى الآن، في حين باشرت فرق الإطفاء والدفاع المدني التعامل الفوري مع النيران للسيطرة على الموقف ومنع تمدد الحريق إلى وحدات أخرى.



استنفار أمني وفني



بحسب المعلومات الرسمية، فإن السلطات البحرينية بدأت تحقيقا موسعا للكشف عن ملابسات الهجوم وتحديد مصدر الطائرات المسيّرة، مع تشديد الإجراءات الأمنية حول كافة المواقع النفطية والاستراتيجية لضمان سلامة سير العمليات التشغيلية وتأمين الكوادر العاملة.



وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، أعلنت الحكومة الكويتية، عن تعرّض محطة لتوليد الطاقة وتحلية المياه لضربة إيرانية، في تطور جديد للصراع الدائر بالمنطقة، مما أثار موجة من "الإدانات الحقوقية الدولية" ضد استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية في دول الخليج.



يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.