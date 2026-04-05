مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر": غير صحيح

كتب : أحمد الخطيب

12:22 م 05/04/2026

أوضح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، حقيقة ما نسب إليه من تصريحات بشأن "موت حقل ظهر"، مؤكدًا أن ما تم تداوله في أحد المواقع الإخبارية عار تمامًا من الصحة.

حقل ظهر يمثل ربع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

وأوضح يوسف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن حقل ظهر لم يمت ولن يموت، مشددًا على أنه لا يزال أكبر الحقول المنتجة للغاز الطبيعي في مصر، إذ يمثل نحو 25% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي.

وأضاف أن ما يشهده الحقل من تراجع نسبي في معدلات الإنتاج يعد أمرًا طبيعيًا، ويأتي في إطار ظاهرة التناقص التدريجي التي تحدث في جميع الحقول الإنتاجية حول العالم، سواء النفطية أو الغازية.

وأشار إلى أن قطاع البترول، بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، يواصل تنفيذ خطط تطوير الحقل من خلال حفر آبار تنمية جديدة، بما يسهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارده.

وأكد يوسف أن حقل ظهر لا يزال يمثل مصدرًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي مصطلح فني يُستخدم لوصف الحقول الإنتاجية بـ"الوفاة".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
أخبار مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
أخبار مصر

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

أخبار

المزيد

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق