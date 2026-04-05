إعلان

كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟

كتب : محمد جعفر

11:47 ص 05/04/2026

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في خطوة استخباراتية جريئة وفق ما وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية، نجحت الولايات المتحدة في خداع إيران للوصول إلى الطيار الأمريكي الثاني الذي فقد داخل الأراضي الإيرانية، فقد نفذت وكالة المخابرات المركزية حملة تضليل محكمة قبل إطلاق مهمة الإنقاذ، تضمنت نشر معلومات مضللة عن مكان الطيار وحركة القوات الأمريكية، ما أربك إيران ومهد الطريق لتنفيذ واحدة من أكثر العمليات العسكرية جرأة في تاريخ الجيش الأمريكي، بحسب مصادر لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.


خطة الخداع الأمريكي


أفادت "فوكس نيوز" أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) نفذت حملة خداع داخل إيران قبل أن يبدأ البنتاجون مهمة إنقاذ ضابط أنظمة أسلحة أمريكي مفقود، في عملية استخباراتية وصفت بالدقيقة والمعقدة.


قبل تحديد موقع الطيار، نشرت وكالة المخابرات المركزية معلومات مضللة داخل إيران، مفادها أن القوات الأمريكية قد عثرت على العقيد المفقود وأنها تنقله بريًا لإخراجه من البلاد، وفق ما ذكرته "فوكس نيوز" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية.


ارتباك إيراني سهل مهمة الولايات المتحدة


وأسفرت حملة التضليل عن حالة ارتباك بين القوات الإيرانية، ما أتاح لوكالة المخابرات المركزية استخدام "قدراتها الفريدة والمميزة" لتحديد موقع الجندي الأمريكي بدقة. ووصف "فوكس نيوز" العملية بأنها كانت "مثل البحث عن إبرة في كومة قش"، نظرًا لاختباء الطيار داخل شق جبلي شديد الوعورة وغير مرئي بدون دعم استخباراتي متقدم.


ترامب يشيد بالعملية الأمريكية لإنقاذ الطيار


بعد تحديد الموقع، أبلغت وكالة المخابرات المركزية على الفور البنتاغون والبيت الأبيض بمكان الطيار، ليصدر الرئيس دونالد ترامب توجيهًا فوريًا لإطلاق مهمة إنقاذ، نفذتها القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بدعم كامل من وكالة المخابرات المركزية التي زوّدت القوات بمعلومات استخباراتية لحظية خلال العملية.


وبعد إنجاز المهمة، أكد الرئيس ترامب أن الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكًا لاستعادة أحد ضباط الطاقم، مضيفًا: "عشرات الطائرات شاركت في عملية إنقاذ الطيار بعمق الأراضي الإيرانية بتوجيهات مباشرة مني".


وأشار ترامب إلى أن الطيار كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة، مطاردًا من قبل القوات الإيرانية، مضيفًا أن أحد أفراد طاقم المقاتلة أصيب لكنه سيكون بخير، مؤكدًا أن العملية تُعد واحدة من أكثر مهام البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خطة خداع أمريكا لإيران وكالة المخابرات الأمريكية إنقاذ الطيار الأمريكي دونالد ترامب أمريكا وإيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

