قبل شم النسيم.. ضبط كميات من الفسيخ الفاسد في حملة بالمنيا

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

بالصور- محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني

أجري الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة تفقدية بمدرسة غزوة تبوك الابتدائية بحي إمبابة للوقوف على انتظام العملية التعليمية والتأكد من التزام المدارس بالخطة الزمنية للمقررات الدراسية وانتظام حضور الطلاب منذ بداية اليوم الدراسي، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت التعليمية.

بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الأساسية

وخلال جولته تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية للصفوف المختلفة حيث أشاد بمستوى طلاب رياض الأطفال وتفاعلهم الإيجابي مؤكدًا أهمية تلك المرحلة في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الأساسية إلى جانب غرس القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم.

اقرأ أيضاً: تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

الحفاظ على مستوى الانضباط

كما أثنى محافظ الجيزة على التزام المعلمين والإداريين وتواجدهم داخل المدرسة وانتظام اليوم الدراسي مشددًا على ضرورة الحفاظ على مستوى الانضباط واستمرار المتابعة اليومية لضمان تحقيق أفضل نتائج تعليمية.

واختتم المحافظ جولته بتكليف مدير المدرسة بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة العامة داخل المدرسة بشكل مستمر مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتنسيق مع الحي المختص لرفع أي إشغالات بمحيط المدرسة حال تواجدها إلى جانب الالتزام بتطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة فيما يتعلق بإطفاء الإضاءة والأجهزة عقب انتهاء اليوم الدراسي.