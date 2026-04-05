إعلان

محافظ الجيزة يتفقد مدرسة غزوة تبوك الابتدائية لمتابعة انتظام الدراسة

كتب : أحمد الجندي

12:44 م 05/04/2026 تعديل في 12:44 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جولة تفقدية
  • عرض 5 صورة
    جولة تفقدية
  • عرض 5 صورة
    جولة تفقدية
  • عرض 5 صورة
    جولة تفقدية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجري الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة تفقدية بمدرسة غزوة تبوك الابتدائية بحي إمبابة للوقوف على انتظام العملية التعليمية والتأكد من التزام المدارس بالخطة الزمنية للمقررات الدراسية وانتظام حضور الطلاب منذ بداية اليوم الدراسي، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت التعليمية.

بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الأساسية

وخلال جولته تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية للصفوف المختلفة حيث أشاد بمستوى طلاب رياض الأطفال وتفاعلهم الإيجابي مؤكدًا أهمية تلك المرحلة في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الأساسية إلى جانب غرس القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم.

الحفاظ على مستوى الانضباط

كما أثنى محافظ الجيزة على التزام المعلمين والإداريين وتواجدهم داخل المدرسة وانتظام اليوم الدراسي مشددًا على ضرورة الحفاظ على مستوى الانضباط واستمرار المتابعة اليومية لضمان تحقيق أفضل نتائج تعليمية.

واختتم المحافظ جولته بتكليف مدير المدرسة بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة العامة داخل المدرسة بشكل مستمر مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتنسيق مع الحي المختص لرفع أي إشغالات بمحيط المدرسة حال تواجدها إلى جانب الالتزام بتطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة فيما يتعلق بإطفاء الإضاءة والأجهزة عقب انتهاء اليوم الدراسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الجيزة مدارس الجيزة انتظام العملية التعليمية الانضباط المدرسي ترشيد استهلاك الكهرباء

إعلان

إعلان

