إعلان

"قرار بوتين".. الكرملين: روسيا لا تحتاج موافقة أوكرانيا لإعلان هدنة مؤقتة

كتب : د ب أ

04:08 م 30/04/2026

دميتري بيسكوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن رد فعل كييف على وقف إطلاق النار المؤقت في منطقة العمليات الخاصة في عيد النصر ليس مطلوبا، مشيرا إلى أن هذا قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم تنفيذه.

وقال بيسكوف، للصحفي ألكسندر يوناشيف من مجلة "لايف"، في إشارة إلى عدم وجود رد فعل من كييف "ليس هذا ضروريا. هذا قرار رئيس الدولة الروسية، وسيتم تنفيذه"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف "بالطبع، يتوقع الجميع على الأقل نوعا من رد الفعل من نظام كييف، لنقل النوايا الحسنة. لكن حتى الآن، لم يحدث هذا".

وقال بيسكوف "نعتقد أن مناطقنا واضحة (دونباس)، وملكية هذه المناطق جلية، ولا تخضع لأي نزاع. أما نظام كييف فيعتقد حالياً عكس ذلك".

وأوضح بيسكوف أنه لا يوجد حالياً أي حديث عن استخدام أذربيجان كمنصة للمفاوضات بشأن تسوية أوكرانية.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين لم يوجه دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور العرض العسكري المقرر إقامته في 9 مايو/أيار المقبل في موسكو.

وأوضح بيسكوف أن يوم النصر هو عطلة خاصة، لذا فإن إعلان وقف إطلاق النار سيكون ذا أهمية بالغة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دميتري بيسكوف الكرملين حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا

إعلان

إعلان

