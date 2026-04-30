أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الخميس، أن رد منظومة العدالة الجنائية على الهجوم الإرهابي المشتبه به في شمال لندن، يجب أن يكون "سريعا وواضحا".

ستارمر يتعهد برد قضائي سريع عقب هجوم لندن

أوضح ستارمر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أنه يتعين على الحكومة والجهات المعنية التعاون بسرعة كبيرة لاتخاذ التحركات الضرورية، عقب حادثة طعن شخصين في منطقة "جولدرز جرين" التي وقعت أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن حالة الضحيتين البالغين من العمر 34 عاما و76 عاما لا تزال مستقرة حتى الآن.

الكشف عن هوية المشتبه به وخلفيته

أعلنت السلطات الأمنية، إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عاما عقب الحادث، وصرحت الشرطة بأنه بريطاني من أصل صومالي.

وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الداخلية شبانة محمود، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن المشتبه به وصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عندما كان طفلا وهو ما يفتح باب النقاش حول الإجراءات الأمنية وسجلات المهاجرين في البلاد.

تمويل إضافي لتعزيز أمن المجتمعات اليهودية

أعلنت الحكومة البريطانية، عن تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني "أي ما يُعادل 34 مليون دولار"، لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة وتعزيز تدابير الحماية حول المعابد والمدارس والمراكز المجتمعية اليهودية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة مباشرة لواقعة طعن وإصابة الشخصين المنتميين للمجتمع اليهودي بهدف طمأنة السكان وزيادة التواجد الأمني في المناطق التي تشهد توترات عقب الهجوم الأخير.