شهدت عدة مدن إيرانية، من بينها العاصمة طهران، خروج تظاهرات عبّر خلالها المشاركون عن دعمهم للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وذلك بالتزامن مع ذكرى مولد الإمام علي بن موسى الرضا.

وفي طهران، تحرك المتظاهرون في مسيرة انطلقت من ساحة الإمام الحسين وصولًا إلى ساحة آزادي، حيث رفعوا الأعلام الإيرانية وصور المرشد الحالي وسلفه علي خامنئي، الذي قُتل في ضربات أمريكية إسرائيلية أواخر فبراير شباط الماضي.

وشهدت هذه التظاهرات مشاركة عدد من المسؤولين، بينهم وزير العدل أمين حسين رحيمي، الذي دعا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف العمليات العسكرية وقبول شروط بلاده في إطار المفاوضات.

وتأتي هذه التحركات في وقت تم فيه التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الثامن من أبريل نيسان، غير أن المحادثات لا تزال متوقفة، فيما تعكس هذه التظاهرات استمرار التفاعل الداخلي مع تطورات الأحداث.





امشب تهران میدان انقلاب نمایش حضور خیابانی حامیان حکومت در آستانه ۶۰ روزه شدن جنگ و کشته شدن خامنه ای و شعار بر علیه گماشتگان فارسی زبان موساد و IDF « سطل عن طلبان » pic.twitter.com/pT3IZAcqPa — Amir Ebrahimiii 2 (@Amirebrahi91824) April 29, 2026