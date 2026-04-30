أظهرت صور أقمار صناعية التقطت في 25 أبريل نيسان 2026 تعرض عدد من الجسور الحيوية في لبنان للتدمير، في إطار التصعيد العسكري الإسرائيلي والحملة الجوية التي استهدفت البنية التحتية وشبكات الطرق بشكل ممنهج.



وتم تدمير 4 جسور رئيسية هي جسر الدلافة وجسر القاسمية وجسر القنطرة وجسر زرارية–طيرفلسيه، مع ظهور أضرار واضحة تؤكد تعرضها لاستهداف مباشر، ما أثر بشكل كبير على نقاط عبور أساسية داخل شبكة الطرق.

جسر الدلافة

ويعد جسر الدلافة فيمثل معبرًا محوريًا فوق نهر الليطاني، إذ يربط مناطق حاصبيا ومرجعيون بمحاور جزين والشوف والبقاع الغربي، وكان يشكل ممرًا لوجستيًا مهمًا في ظل التضاريس الجبلية، قبل أن يتم إخراجه عن الخدمة بعد استهدافه في 23 مارس آذار 2026.

جسر القنطرة

وفي وادي الحجير، يشكل جسر القنطرة نقطة عبور داخلية مهمة تربط مناطق القنطرة والغندورية ببلدات تمتد نحو الطيبة ومرجعيون وبنت جبيل، وقد تم تدميره في 12 مارس آذار 2026.

جسر القاسمية

وعلى الساحل، كان جسر القاسمية يمثل رابطًا رئيسيًا بين مدينتي صور وصيدا، وقد أدى استهدافه في 22 مارس آذار 2026 إلى تدميره، ما تسبب في شلل مروري واسع وتعقيد كبير في حركة التنقل، خاصة مع تضرر معابر أخرى.

جسر زرارية– طيرفلسيه

أما جسر زرارية– طيرفلسيه ممرًا حيويًا يربط بين قرى قضاء صور ومناطق باتجاه صيدا والنبطية، وكان يشكل شريانًا رئيسيًا بين الساحل الجنوبي والداخل اللبناني قبل استهدافه في 13 مارس آذار 2026.



ويأتي هذا التدمير ضمن تنفيذ تهديدات أعلنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي دعا إلى استهداف الجسور فوق نهر الليطاني بهدف قطع خطوط الإمداد وعزل جنوب لبنان.



ويعكس هذا الاستهداف حجم الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية وشبكات الطرق، ما أدى إلى تعقيد حركة المواطنين اليومية بين مدن وقرى الجنوب وبقية المناطق، وزيادة صعوبة إيصال الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين.