أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن إسرائيل تواصل استهداف المدنيين والفرق الطبية في الجنوب رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة ممارسة ضغوط دولية حقيقية لإلزام الجانب الإسرائيلي باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن التعرّض للهيئات الإنسانية والإغاثية التي تؤدي مهامها في ظروف ميدانية بالغة التعقيد.

انتهاكات مستمرة واستهداف مباشر لفرق الإغاثة

أشار عون، خلال لقائه وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الخميس، إلى أن الانتهاكات الميدانية "لا تزال قائمة" وتشمل هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، مما أدى إلى ارتفاع مستمر في أعداد الضحايا والجرحى، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وكشف الرئيس عون، أن الاعتداءات طالت بشكل مباشر المسعفين والمتطوعين، حيث سقط حتى الآن نحو 17 مسعفا من الصليب الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى بالإضافة إلى استهداف الإعلاميين، موضحا أن هذه المهام الإنقاذية يتم الإبلاغ عنها مسبقا لتأمين الحماية اللازمة لها ومع ذلك تتعرض للقصف المباشر.

ملف الأسرى والرسالة الإنسانية للمتطوعين

أشاد الرئيس اللبناني بتضحيات المتطوعين الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الرسالة الإنسانية، معتبرا عملهم قمة التضحية في ظل المخاطر الراهنة.

وفي سياق متصل، جدد عون دعوته للمجتمع الدولي لمساعدة لبنان في كشف مصير الأسرى اللبنانيين داخل السجون الإسرائيلية، منتقدا الرفض الإسرائيلي المستمر للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل معهم أو الاطمئنان على أوضاعهم الصحية لطمأنة ذويهم والدولة اللبنانية.

تأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، وسط اتهامات لبنانية متكررة بارتكاب انتهاكات تطال المدنيين والفرق الإنسانية والإعلامية.