الكونجرس ينتقد استراتيجية البنتاجون ويطالب "هيجسيت" بتوضيح أهداف حرب إيران

كتب : وكالات

06:34 م 29/04/2026

انتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، خلال جلسة استماع اليوم بشأن حرب إيران، استراتيجية وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" مطالبا وزير الحرب بيت هيجسيث بتوضيح أهداف الحرب في الشرق الأوسط، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال أبرز الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" النائب آدم سميث، إن وزير الحرب الأمريكية بيت هيجسيث إنه يجد من السخف الادعاء بأن استراتيجية البنتاغون مبنية على الواقعية.

وأضاف سميث: "لقد بدأنا حرباً شاملة في الشرق الأوسط ضد إيران في محاولة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن ذلك كان عكس الواقعية تماماً.

وأكد سميث، أن هيجسيث بحاجة إلى تقديم تفسير لأهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

وقال أبرز أعضاء حزب الديمقراطيين الأمريكي: "إلى أين سيؤدي هذا؟ ما هي الخطة لتحقيق أهدافنا؟ لقد رأينا التكلفة، وهي باهظة للغاية".

نيابة النقض توصي برفض طعن المتهم بهتك عرض طفل البحيرة داخل مدرسته
مسؤول أمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت نحو 25 مليار دولار حتى الآن
وزير العدل: استحداث إدارة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة في القانون الجديد
متحدث الوزراء: قانون موحد للأحوال الشخصية أمام البرلمان قريبا
خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
