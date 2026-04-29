قال وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، إن العالم ركع أمام ما قامت به القوات المسلحة الإيرانية، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة للجهود المتواصلة منذ الحرب العراقية على إيران في الثمانينات وحتى اليوم.

إيران تُخلد ذكرى الشهداء

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن الوزير باك نجاد خلد ذكرى شهداء تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، قائلا: إن العالم ركع أمام ما قامت به قواتنا العسكرية، وهذه نتيجة الجهود المتواصلة منذ زمن الحرب وحتى اليوم.

وتابع: هنا يجدر بنا أن نتذكر ونكرم ذكرى جميع الأعزاء الذين كان لهم دور في تعزيز القدرات الدفاعية لهذا البلد، وعلى رأسهم القائد الشهيد على خامنئي الذي فكر منذ زمن الحرب المفروضة الأولى "الحرب على العراق" بضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لهذا الوطن.

خامنئي "القائد الشهيد"

وأضاف باك نجاد أن بلاده تواصل تكريم الشخصيات التي أسهمت في تطوير قدراتها الدفاعية، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"القائد الشهيد" علي خامنئي، إلى جانب قادة عسكريين آخرين، بينهم حسن طهراني مقدم وأمير علي حاجي زادة، فضلًا عن "جنود مجهولين" قال إنهم أسهموا في تعزيز القدرات الدفاعية.