"حول إسرائيل وفضائح إبستين".. تسريب تصريحات للسفير البريطاني في أمريكا

كتب : وكالات

07:09 م 28/04/2026

جيفري إبستين

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن تصريحات غير رسمية لسفير بريطانيا في واشنطن تم تسريبها، في وقت يزور فيه الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية، بينما بدا السفير يقلل من شأن ما يُعرف بـ"العلاقة الخاصة" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال السفير البريطاني كريستيان تيرنر لمجموعة من الطلاب البريطانيين إن هناك "دولة واحدة ربما لديها علاقة خاصة مع الولايات المتحدة، وهي على الأرجح إسرائيل".

وأضاف أن العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة رغم ذلك تتسم بـ"تاريخ عميق وتقارب"، مشيرًا إلى أنهما "مترابطتان خصوصًا في مجالي الدفاع والأمن".

وقد نُشرت تسجيلات هذه التصريحات يوم الثلاثاء من قبل صحيفة فاينانشال تايمز، التي قالت إنها أُدلي بها في فبراير.

كما وصف تيرنر بأنه "من الاستثنائي"أن فضائح مرتبطة بـجيفري إبستين أطاحت بشخصيات من العائلة المالكة ومسؤولين كبار في بريطانيا، وقد تطال رئيس الوزراء كير ستارمر، بينما "لم تمس أحدًا تقريبًا" في الولايات المتحدة.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذه التصريحات كانت "خاصة وغير رسمية"، ولا تعكس بأي حال موقف الحكومة البريطانية.

تشارلز الثالث دونالد ترامب جيفري إبستين

