إعلان

أطباء بلا حدود: إسرائيل تمارس "الحرمان الممنهج" للمياه كأداة عقاب للفلسطينيين

كتب : وكالات

03:11 م 28/04/2026

أزمة المياه في غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتهمت منظمة أطباء بلا حدود، وهي منظمة إغاثة دولية، إسرائيل بـ"الحرمان الممنهج" لسكان غزة من المياه فيما وصفته بـ"حملة عقاب جماعي" ضد الفلسطينيين.

إسرائيل دمرت 90% من البنية التحتية في غزة

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، في تقرير لها يوم الثلاثاء، إن إسرائيل دمرت أو ألحقت أضراراً بنحو 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة، بما في ذلك محطات تحلية المياه والآبار وخطوط الأنابيب وشبكات الصرف الصحي.

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت أيضاً قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على شاحنات المياه التي تم تحديدها بوضوح وتدمير الآبار التي كانت بمثابة شريان حياة لعشرات الآلاف من الناس، لافتًة إلى أن هذه الممارسات لها عواقب بعيدة المدى على صحة ونظافة وكرامة سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة.

إسرائيل تمنع دخول إمدادات المياه إلى غزة

ومن جانبها قالت كلير سان فيليبو، مديرة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود: "تعرف السلطات الإسرائيلية أنه بدون الماء تنتهي الحياة، ومع ذلك فقد دمرت البنية التحتية للمياه في غزة بشكل متعمد ومنهجي - مع منعها المستمر لدخول الإمدادات المتعلقة بالمياه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البنية التحتية في غزة العقاب الجماعي للفلسطينيين أطباء بلا حدود أزمة المياه في غزة إسرائيل وغزة

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

