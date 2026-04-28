عبر يخت روسي ضخم وفاخر مضيق هرمز، رغم استمرار الحصار البحري في المنطقة. وتُقدَّر قيمة هذا اليخت بأكثر من 500 مليون دولار، وفقًا لوكالة رويترز.

واليخت، الذي يحمل اسم (نورد) ويبلغ طوله 142 مترًا، يُنسب إلى رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف، وهو ملياردير خاضع للعقوبات ويُعد من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أبحر اليخت من دبي إلى مسقط، ليكون واحدًا من عدد قليل من السفن الخاصّة التي تمكّنت من عبور هذا المضيق خلال الأشهر الأخيرة.

ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه إيران هذا الأسبوع في محادثات رفيعة المستوى مع روسيا، بينما لا يزال الجمود مستمرًا بينها وبين الولايات المتحدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

ورغم أن مورداشوف لا يُسجل رسميًا كمالك لليخت، فإن سجلات (نورد) تشير إلى أنه سُجل عام 2022 باسم شركة مملوكة لزوجته.

وأظهرت بيانات (مارين ترافيك) أن اليخت، الذي يرفع العلم الروسي، غادر دبي مساء الجمعة ووصل صباح الأحد إلى (الموج)، وهو مرسى ترفيهي في العاصمة العُمانية مسقط.

يُذكر أن حركة الملاحة البحرية في هذا الجزء من الخليج تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.