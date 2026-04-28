كشفت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، أن دونالد ترامب الابن، أكبر أبناء الرئيس الأمريكي، يقوم حالياً بزيارة لكوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت يونهاب عن المصادر قولها، إن ترامب الابن وصل إلى العاصمة سول صباح اليوم الثلاثاء، في جولة تستمر أربعة أيام، بينما لم تُكشف بعد التفاصيل الأخرى المتعلقة بالزيارة وكذلك الغرض منها.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لنجل الرئيس الأمريكي إلى كوريا الجنوبية منذ أن بدأ والده ولايته الثانية في البيت الأبيض العام الماضي.

وتأتي الزيارة في ظل حالة من الغموض المتصاعد على مستوى العالم بسبب الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط، إضافة إلى عدد من الملفات العالقة بين سول وواشنطن، من بينها تعهد كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، والقيود الأمريكية على تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بكوريا الشمالية.

يشار إلى أن ترامب الابن كان قد زار كوريا الجنوبية في أبريل من العام الماضي، في رحلة استمرت يومين بدعوة من رئيس مجموعة "شينسيجاي"، تشونج يونج جين، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات المغلقة مع كبار رجال الأعمال الكوريين، ومنهم نائب رئيس مجموعة "هانوا"، كيم دونج كوان، لبحث شراكات محتملة في قطاعات بناء السفن والدفاع والطاقة.