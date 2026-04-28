بين الضربات العسكرية والضغط الأقصى.. ترامب يدرس خيارات متناقضة بشأن إيران

كتب : محمد جعفر

03:26 م 28/04/2026 تعديل في 03:27 م

إيران وأمريكا

نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة توصف بـ"الحرب الباردة"، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والاحتكاكات البحرية، مقابل محاولات محدودة لإحياء قنوات التفاوض غير المباشر دون نتائج ملموسة.

وبحسب التقرير، تتسم المرحلة الحالية بحالة جمود سياسي مرشحة للاستمرار، ما يعزز التوقعات ببقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، مع خطر دائم لانفجار مواجهة عسكرية مفاجئة.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى مخاوف متزايدة من تحول الصراع إلى "نزاع مجمّد" لا يصل إلى حرب شاملة ولا يفضي إلى اتفاق، وهو ما قد يُبقي القوات الأمريكية منتشرة في المنطقة لفترة طويلة، خاصة مع استمرار التوترات حول مضيق هرمز والحصار البحري المرتبط به.

خيارات متناقضة داخل البيت الأبيض

وذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس مسارين متباينين:
إما توجيه ضربات عسكرية إضافية لإيران، أو مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" عبر تشديد العقوبات الاقتصادية بهدف دفع طهران إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي.

التصعيد العسكري أم التهدئة؟

ونقل الموقع عن مستشارين أن ترامب يرى أن "القادة الإيرانيين لا يستجيبون إلا للقوة"، لكنه في الوقت ذاته لا يرغب في الانخراط في حرب واسعة النطاق.

كما كشف التقرير عن انقسام داخل الإدارة الأمريكية، إذ يدعو فريق إلى تشديد الحصار البحري والإبقاء على العقوبات كأداة ضغط رئيسية، بينما يضغط آخرون باتجاه استخدام القوة العسكرية لكسر حالة الجمود.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى مشاورات يجريها ترامب مع شخصيات خارج إدارته تحثه على اتخاذ خطوات عسكرية حاسمة، غير أن الإدارة لا تميل إلى هذا الخيار، خشية أن يؤدي إلى تعطيل أي مسار تفاوضي محتمل بشأن الملف النووي الإيراني، الذي لا يزال يمثل أولوية في السياسة الأمريكية تجاه طهران.

فيديو قد يعجبك



هل يستحق 700 ألف جنيه في الليلة؟.. 10 صور لـ أغلى مصيف في مصر
علاقات

هل يستحق 700 ألف جنيه في الليلة؟.. 10 صور لـ أغلى مصيف في مصر
تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"
زووم

تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"
حكايات الناس

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"
الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+" بدءًا من مايو المقبل
اقتصاد

الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+" بدءًا من مايو المقبل

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"
لأول مرة منذ شهرين.. عبور ناقلة غاز مسال محمّلة بالكامل عبر مضيق هرمز
مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة