أصدرت السلطات في البحرين أحكامًا بالسجن بحق 30 شخصًا على خلفية اتهامات مرتبطة بـ إيران، شملت التجسس ودعم هجمات داخل المملكة، وفق ما أعلنته النيابة العامة.

وأفادت النيابة، الثلاثاء، بأن 5 أشخاص، بينهم اثنان من الجنسية الأفغانية، حُكم عليهم بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني.

كما أوضحت أن 25 متهمًا آخرين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بدعم ما وصفته بـ"أعمال إرهابية" مرتبطة بإيران داخل البحرين.

وفي المقابل، انتقد نشطاء في مجال حقوق الإنسان سجل البحرين الحقوقي، مشيرين إلى أن السلطات دأبت على إصدار أحكام في محاكمات مغلقة لا تُتاح فيها للمتهمين فرص كافية للدفاع عن أنفسهم.