إعلان

محكمة بحرينية تقضي بالسجن المؤبد على 5 أشخاص بتهمة التخابر لصالح إيران

كتب : د ب أ

04:05 م 28/04/2026

محكمة بحرينية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت السلطات في البحرين أحكامًا بالسجن بحق 30 شخصًا على خلفية اتهامات مرتبطة بـ إيران، شملت التجسس ودعم هجمات داخل المملكة، وفق ما أعلنته النيابة العامة.

وأفادت النيابة، الثلاثاء، بأن 5 أشخاص، بينهم اثنان من الجنسية الأفغانية، حُكم عليهم بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني.

كما أوضحت أن 25 متهمًا آخرين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بدعم ما وصفته بـ"أعمال إرهابية" مرتبطة بإيران داخل البحرين.

وفي المقابل، انتقد نشطاء في مجال حقوق الإنسان سجل البحرين الحقوقي، مشيرين إلى أن السلطات دأبت على إصدار أحكام في محاكمات مغلقة لا تُتاح فيها للمتهمين فرص كافية للدفاع عن أنفسهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

