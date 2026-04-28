رغم الحصار الأمريكي.. عبور ناقلة نفط يابانية مضيق هرمز

كتب : وكالات

04:29 م 28/04/2026

شهد مضيق هرمز عبور ناقلة نفط يابانية في ظل تراجع حاد بحركة الملاحة، حيث لم يعد يعبر الممر سوى عدد محدود من السفن مقارنة بالمعدلات السابقة.

وأظهرت بيانات تتبع الملاحة أن ناقلة نفط عملاقة ترفع العلم الياباني نجحت في عبور المضيق، في واحدة من حالات العبور القليلة التي سُجلت خلال الأيام الأخيرة. وكانت الناقلة تحمل نحو مليوني برميل من النفط الخام، وفق ما أفادت به منصة متخصصة في تتبع السفن.

وأشار تحليل لشركة متخصصة إلى أن هذه الرحلة تعكس مستوى من الحذر، إذ إن شركات الشحن اليابانية تتبنى تقليديًا نهجًا شديد التحفظ تجاه المخاطر الأمنية في المنطقة، ما يجعل هذا العبور مؤشرًا على درجة محسوبة من الثقة.

وذكرت تقارير أن السفينة، التابعة لشركة نفط مقرها طوكيو، عبرت المضيق بالتنسيق مع إيران، بعد أن كانت قد غادرت ميناء رأس تنورة في السعودية بتاريخ 17 أبريل.

ويأتي ذلك في ظل اضطراب كبير يشهده الممر البحري الحيوي نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما تبعها من ضربات متبادلة أدت إلى تقييد حركة الملاحة.

وقد فرضت إيران قيودًا على مرور السفن غير المتحالفة معها، بالتزامن مع تحركات تقودها الولايات المتحدة لمنع السفن القادمة من الموانئ الإيرانية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا واحتجاز آلاف البحارة داخل المنطقة.

وقبل اندلاع المواجهات في فبراير، كان نحو 130 سفينة تعبر المضيق يوميًا، إلا أن العدد تراجع بشكل كبير، حيث لم يتجاوز عدد السفن التي حاولت العبور صباح الثلاثاء ست سفن فقط، بحسب بيانات التتبع الملاحي.

