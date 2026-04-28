بعد تعيينه صديق إبستين سفيرًا لدى أمريكا.. هل يخضع رئيس وزراء بريطانيا للتحقيق؟

كتب : وكالات

12:13 م 28/04/2026 تعديل في 12:31 م

كير ستارمر

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يواجه مزيدا من الضغوط اليوم الثلاثاء، على خلفية تعيين بيتر ماندلسون سفيرا لبريطانيا في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يصوت النواب اليوم على ما إذا كان يجب أن تحقق هيئة رقابية معنية بالمعايير البرلمانية بشأن هذا القرار المثير للجدل.

ومن المقرر أن يدلى مورجان مكسويني رئيس مكتب ستارمر سابقا بشهادته أمام مجموعة من النواب الذين يحققون بشأن حصول ماندلسون، المحاط بالفضائح وصديق جيفري ابستين، على هذا المنصب الدبلوماسي بالرغم من إخفاقه في الفحوصات الأمنية.

ومن المقرر أن تستجوب لجنه الشؤون الخارجية بمجلس العموم مكسويني اليوم، قبل أن يناقش المجلس بأكمله طلب حزب المحافظين المعارض بأن تقوم لجنة الامتيازات البرلمانية بالتحقيق بشأن تفسيرات ستارمر حول تعيين ماندلسون.

كير ستارمر بيتر ماندلسون جيفري إبستين البرلمان البريطاني سفير بريطانيا بواشنطن

