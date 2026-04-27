انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة الإعلامية نورا أودونيل من شبكة سي بي إس نيوز، على خلفية اقتباسها من بيان منسوب للمشتبه به في محاولة اغتياله خلال مقابلة أُجريت داخل البيت الأبيض، أمس الأحد.

وجاءت تصريحات ترامب بعدما قرأت أودونيل، خلال اللقاء، مقتطفًا من بيان يُنسب للمشتبه به كول ألين، تضمن اتهامات حادة، من بينها وصفه لترامب بأنه "متحرش بالأطفال ومغتصب وخائن"، وهو ما أثار غضب الرئيس الأمريكي.

ورد ترامب بحدة على ما ورد في البيان، قائلاً: "كنت أعلم أنكم ستقرؤون هذا، لأنكم أناس فظيعون"، مؤكدًا نفيه القاطع لهذه الاتهامات، وأضاف: "أنا لست مغتصبًا، ولم أغتصب أحدًا، ولست متحرشًا بالأطفال".

كما عبّر ترامب عن استيائه مما اعتبره تلميحات غير مباشرة تربطه بقضايا أخرى، مشددًا على أنه "بُرِّئ تمامًا" من أي اتهامات مماثلة، واصفًا ما تم تداوله بأنه "هراء صادر عن شخص مريض".

وختم الرئيس الأمريكي تصريحاته بمهاجمة أداء الإعلام، قائلًا إن قراءة مثل هذه الاتهامات على برنامج 60 دقيقة "أنت عار"، مطالبًا المذيعة بالاعتذار عمّا وصفه بـ"التصرف غير المهني".