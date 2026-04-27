نتنياهو: قدرة حزب الله على إطلاق النار تجاه إسرائيل تراجعت بشكل حاد

كتب : محمد جعفر

10:27 م 27/04/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

صرّح بنيامين نتنياهو بأن قدرة حزب الله على إطلاق النار باتجاه إسرائيل تراجعت بشكل حاد، مشيراً إلى أن الجماعة لا تزال تحتفظ بنحو 10% فقط من ترسانتها. ولم يوضح ما إذا كان هذا التقدير يستند إلى حجم مخزون الحزب قبل الحرب الحالية أو منذ اندلاع حرب غزة عام 2023.

نتنياهو: إسرائيل أكثر أمانًا بعد احتلال أراضي لبنانية

وخلال اجتماع مع قادة الجيش، قال نتنياهو إن سيطرة القوات الإسرائيلية على أجزاء من جنوب لبنان، والتي وصفها بـ"المنطقة الأمنية"، أسهمت في جعل شمال إسرائيل أكثر أماناً.

وأضاف أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة ولبنان منحت إسرائيل "حرية التصرف" لمواجهة التهديدات داخل الأراضي اللبنانية، في حين لم تعترف بيروت بهذا الحق، ويؤكد حزب الله من جانبه استمراره في إطلاق النار طالما تواصلت العمليات الإسرائيلية.

حزب الله يُصعد ضد إسرائيل

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم الاثنين، إن الحزب سيواصل ما وصفها بـ"المقاومة الدفاعية" ضد الهجمات المستمرة.

وأوضح قاسم أن إسرائيل، بدعم أمريكي، أخفقت في تحقيق النصر على حزب الله، وأضاف أن القوات الإسرائيلية واجهت مقاومة عنيفة وبلغت "طريقاً مسدوداً"، محذراً من أن الجماعة ستمضي قدماً في الرد على أي هجمات ولن تلقي بسلاحها، مؤكداً أن أسلحتها تشكل ضرورة دفاعية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر

"بعد إنذار بيراميدز".. لاعب الأهلي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري

ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟
وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
ترتيب الأب رقم كام في حضانة الطفل بتعديلات الأحوال الشخصية؟ وكيل تشريعية

