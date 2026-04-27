البيت الأبيض: ترامب اطلع على المقترح الإيراني الجديد

كتب : وكالات

09:26 م 27/04/2026

كارولين ليفيت

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على المقترح الإيراني الجديد بشأن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل فك الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

البيت الأبيض: لم يتعرض رئيس أمريكي لما تعرض له ترامب

وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأثنين، إن هذه ثالث محاولة لاغتيال ترامب، مؤكدة أنه لم يتعرض رئيس أمريكي في التاريخ لمثل هذا.

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، على ضرورة حل الخلافات السياسية سلمياً، مشيرة إلى أن العنف السياسي ينبع من مسؤولين ديمقراطيين منتخبين ومن بعض وسائل الإعلام.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن من الطبيعي وجود خلافات كبرى، لكن يجب أن يتم التعامل معها بأسلوب سلمي لا بالرصاص.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب اطلع على المقترحات الإيرانية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، لافتة إلى عدم توفر معلومات لدى الإدارة الأمريكية بشأن سير عملية نزع الألغام من المضيق.

حرب إيران مضيق هرمز إيران وأمريكا دونالد ترامب البيت الأبيض

