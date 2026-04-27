المنظمة البحرية الدولية ترفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز

كتب : مصراوي

09:12 م 27/04/2026

مضيق هرمز

لندن (أ ش أ)

صرح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، اليوم الاثنين، بأنه "لا يوجد أساس قانوني" لفرض أي رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز.

وقال الأمين العام للمنظمة- خلال مؤتمر صحفي- "لا يوجد أساس قانوني لفرض أي ضرائب أو رسوم جمركية أو رسوم على الملاحة الدولية في المضائق".

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن تصريحات دومينجيز تأتي بعدما أفادت إيران اليوم الاثنين بأن قواتها المسلحة ستكون لها سلطة إدارة هذا الممر الملاحي الحيوي بموجب القانون المقترح لإدارة الممر المائي.

وقد شُل الملاحة في هذا المضيق الضيق منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران أواخر فبراير الماضي.

