البث الإسرائيلية: هجوم بطائرة مسيرة أثناء عملية إجلاء جنود إسرائيليين مصابين جنوب لبنان

كتب : وكالات

01:53 ص 27/04/2026

طائرة مسيرة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن حزب الله نفذ هجوما بطائرة مسيرة أثناء عملية إجلاء جنود إسرائيليين مصابين جنوبي لبنان.

وقالت البث الإسرائيلية، إن طائرة مسيرة متفجرة هاجمت على بعد أمتار قليلة من مروحية الإنقاذ، بعد الحادث الذي سقط فيه الرقيب إيتان فوكس.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق اعتراض جنود الاحتلال لطائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله خلال عملية إجلاء الجرحى الإسرائيليين في قرية الطيبة جنوب لبنان.

من جانبه، أكد حزب الله أن عناصره نفذوا استهدافًا بصاروخ لتجمع لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في تل النحاس عند أطراف كفركلا جنوبي لبنان.

حزب الله جنوب لبنان لبنان وإسرائيل جنود إسرائيليين قصف لبنان

