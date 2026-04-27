أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن حزب الله نفذ هجوما بطائرة مسيرة أثناء عملية إجلاء جنود إسرائيليين مصابين جنوبي لبنان.

תיעוד דרמטי: לוחמים יורים על רחפן הנפץ ששיגר חיזבאללה במהלך פינוי הפצועים בכפר א-טייבה שבדרום לבנון@ItayBlumental pic.twitter.com/giTGw3y3oS — כאן חדשות (@kann_news) April 26, 2026

وقالت البث الإسرائيلية، إن طائرة مسيرة متفجرة هاجمت على بعد أمتار قليلة من مروحية الإنقاذ، بعد الحادث الذي سقط فيه الرقيب إيتان فوكس.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق اعتراض جنود الاحتلال لطائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله خلال عملية إجلاء الجرحى الإسرائيليين في قرية الطيبة جنوب لبنان.

من جانبه، أكد حزب الله أن عناصره نفذوا استهدافًا بصاروخ لتجمع لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في تل النحاس عند أطراف كفركلا جنوبي لبنان.