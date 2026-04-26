ترامب يكشف دوافع المشتبه به في محاولة اغتياله

كشف الرئيس الأمريكي عن معطيات جديدة تتعلق بخلفية الشخص المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب التي وقعت خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وأوضح ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أن المسلح المزعوم ترك وراءه بيانا تضمن كتابات عدائية صريحة تجاه المسيحيين.

ووصف ترامب المشتبه به بأنه كان "شخصا مضطربا للغاية"، مشيرا إلى أن دوافعه كانت تحمل طابعا دينيا متطرفا.

خلفيات دينية وراء محاولة اغتيال ترامب

وقال الرئيس الأمريكي إن محتوى البيان المنسوب للمشتبه به يؤكد كراهيته الشديدة للمسيحيين، قائلا: "عندما تقرأ بيانه، ستجد أنه يكره المسيحيين، هذا أمر مؤكد".

وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن أحد أفراد عائلة المسلح، سواء أخته أو أخاه، قد تقدم بشكوى مسبقة لجهات إنفاذ القانون بشأن سلوكه، واصفا إياه بأنه كان يحمل في قلبه الكثير من الكراهية لفترة طويلة.

وادعى ترامب إلى أن هذا التوجه المعادي للمسيحية كان الركيزة الأساسية في تفكير المشتبه به، لافتا إلى أن البيان المزعوم قد نُشر مؤخرا ويوضح الكراهية التي كانت تدفعه للقيام بمثل هذا العمل العنيف.

سير التحقيقات في محاولة اغتيال ترامب

من جانبه، أقر القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش في تصريحات لقناة "إن بي سي نيوز"، بأن السلطات عثرت على "بعض الكتابات" بحوزة المشتبه به.

ورغم تأكيده لوجود هذه الوثائق، إلا أن بلانش أوضح أن التحقيقات في الدوافع الحقيقية لا تزال في مراحلها الأولية.

وذكر بلانش أن المشتبه به بدا وكأنه يركز في استهدافه على مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي.

ورغم هذه التقديرات الرسمية، أصر الرئيس الأمريكي على أن جهات التحقيق تمتلك بالفعل معلومات جيدة جدا، مؤكدا أن الحادث كان ذا طابع ديني ومعاديا للمسيحية بشكل قطعي.